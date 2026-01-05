Asl3, studi medici e ambulatori aperti il 6 gennaio

Genova. In occasione dei prossimi giorni festivi e prefestivi, l’Asl3 ha predisposto una serie di presidi sanitari sul territorio genovese per garantire la continuità dell’assistenza e rispondere alle necessità non urgenti dei cittadini. Il sistema si articola su diverse tipologie di intervento, che spaziano dalla medicina generale all’accoglienza per i casi a bassa complessità, fino all’urgenza odontoiatrica.

Per quanto riguarda i Medici di Medicina Generale, l’azienda sanitaria ha reso disponibile sul proprio portale istituzionale una sezione dedicata in cui è possibile consultare l’elenco aggiornato dei professionisti reperibili. In questa pagina web sono indicati con precisione gli orari di ricevimento e gli indirizzi degli studi medici aperti, facilitando così il contatto diretto per chi necessiti di una visita o di un consulto durante le giornate di festa.

» leggi tutto su www.genova24.it