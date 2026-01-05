Auto in fiamme a Porto Venere: colonna di fumo nero fa scattare l’allarme

Vigili del fuoco al lavoro a Porto Venere per un incendio a bordo di un’auto attorno alle 14.30 di oggi pomeriggio. La dinamica è ancora in fase di accertamento e il rogo che ha interessato il mezzo è divampato in Via Olivo, nella zona del Cavo. In pochissimi attimi si è sviluppata una colonna nera e densa ben visibile anche dal borgo. Immediato l’allarme dai cittadini e l’attivazione dei Vigili del fuoco arrivati sul posto per spegnere l’incendio.

