Baruzzo: “Regione difenda comuni montani da criteri rigidi e penalizzanti e rilanci strategia strutturale per aree interne”

“Le preoccupazioni espresse dal presidente dell’Unione nazionale dei Comuni montani, Marco Bussone, sulla riforma proposta dal Governo in materia di classificazione dei Comuni montani non possono essere sottovalutate. Dietro una presunta revisione tecnica si rischiano conseguenze molto concrete e negative per territori già fragili, con ricadute su servizi essenziali, risorse economiche e prospettive di sviluppo”. Lo afferma in una nota Carola Baruzzo, consigliera regionale del Partito democratico.

“La montagna non è una categoria astratta: è fatta di comunità e amministrazioni locali che ogni giorno garantiscono vivibilità, tutela del territorio e presidio ambientale. Una riclassificazione calata dall’alto, senza un confronto reale con i territori, rischia di escludere molti Comuni dall’accesso a strumenti fondamentali di sostegno, alimentando nuove disuguaglianze invece di ridurle – prosegue l’esponente Dem spezzina -. Come opposizioni riteniamo fondamentale tenere alta l’attenzione sulle aree interne e montane e continuare ad avanzare proposte utili a contrastare lo spopolamento, a tutelare i servizi di prossimità e a sostenere politiche che rafforzino la vivibilità, la coesione sociale e il presidio del territorio”.

