Camogli: applauditissimo Concerto degli Auguri

Ha riscosso un meritatissimo successo il Concerto degli Auguri al Teatro Sociale di Camogli dopo la presentazione della stagione teatrale da gennaio a giugno. Sul palco l’Orchestra di flauti “Zephyrus”, diretta dal maestro Marco Zoni, che ha proposto musiche di Strauss, Tchaikovsky, Grieg, Doppler, Rossini, Mascagni e Ponchielli.

Il concerto, offerto dall’amministrazione comunale, è stato organizzato con la collaborazione del Gruppo Promozione Musicale “Golfo Paradiso” con il Maestro Dario Bonuccelli.

