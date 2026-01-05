Campertone, il “Morandi” delle Cinque Terre sarà abbattuto. “La sua durata non supera i 13 anni”

Il Comune di Riomaggiore ha approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una viabilità alternativa all’attuale Viadotto del Campertone, oggi unica via di collegamento viario verso Manarola, Volastra e Groppo. Pur essendo stato oggetto, nei mesi scorsi, di interventi di manutenzione ordinaria indispensabili per mantenerlo in esercizio, il Viadotto del Campertone è un’infrastruttura realizzata negli stessi anni e con materiali analoghi a quelli del Ponte Morandi. Le verifiche tecniche effettuate dalla Provincia nel 2020 hanno evidenziato che la sua durata residua non supera i 13 anni in assenza di interventi strutturali radicali.

Interventi che, tuttavia, potrebbero essere eseguiti solo attraverso una chiusura prolungata del ponte, con l’interruzione totale dell’unico collegamento viario esistente e il conseguente isolamento degli abitati, con gravi ricadute per i residenti, per la sicurezza e per l’economia locale. Il progetto di nuova viabilità, redatto dalla società Prometeo Engineering Srl, su incarico conferito dal Comune di Riomaggiore, consente di superare questa criticità strutturale e di affrontare il problema in modo definitivo.

