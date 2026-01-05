Carro: 86enne finisce con l’auto in una scarpata, morto sul colpo

Grave incidente automobilistico su una strada provinciale che attraversa il Comune di Carro, in alta Val di Vara: un uomo di 86 anni ha perso il controllo dell’auto finendo in una scarpata. Si sperava fosse sopravvissuto. Sul poso è intervenuto il medico del 118, già appartenente alla Asl4, la pubblica assistenza di SanPietro Vara. E’ stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dell’elicottero “Drago”, dei vigili del fuoco di Genova, fatto decollare dall’aeroporto di Sestri Ponente. Purtroppo, raggiunta l’auto, ci si è resi conto che l’uomo era morto ed il medico ne ha constatato il decesso. Intervento della polizia stradale per appurare la dinamica dell’incidente in cui non sarebbero coinvolti altri mezzi. Restano le ipotesi sul motivo che ha provocato l’uscita dalla carreggiata.

