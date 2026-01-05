Chiavari: il secolo d’arte di Gianna Capaldi Pratesi, inaugurata la mostra

È stata inaugurata presso la sala della Torre Civica di Chiavari la mostra “Immagini in viaggio” della pittrice chiavarese Gianna Capaldi Pratesi, che ha raggiunto il traguardo dei 105 anni mantenendo la stessa passione, energia e desiderio di raccontarsi attraverso l’arte. Una vita lunga e ricca, raccontata anche proprio dai suoi dipinti, che attraversano le epoche arrivando fino al giorno d’oggi, con alcuni quadri realizzati solo pochi mesi fa.

Dalle tele alle miniature, dall’olio alla delicatezza della matita e dei pastelli, si tratta di un viaggio non solo tra gli anni ma anche nel nostro Tigullio, con diversi scorci della “sua” Chiavari, di Sestri Levante e del nostro territorio che sprigionano racconti e emozioni. Accanto ad essi, sono presenti dipinti che catturano momenti, oggetti quotidiani, o ancora splendidi presepi che incantano con la loro eleganza. Gianna Capaldi Pratesi è un’artista che ha coniugato l’impegno con un talento innato per il disegno tramite cui, con naturalezza, riesce a catturare ciò che osserva e il mondo che la circonda. La mostra è organizzata dal club “Le Arti si incontrano” con il patrocinio del Comune di Chiavari e resterà aperta dal 7 all’11 gennaio dalle 15:30 alle 18:30 con ingresso è gratuito.

