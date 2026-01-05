Crans-Montana: arrivato a Genova il feretro di Emanuele Galeppini

Ufficio Stampa Regione Liguria

È arrivato intorno alle 15:30 a Genova il feretro di Emanuele Galeppini, il ragazzo morto nell’incendio avvenuto a Capodanno nella località di Crans-Montana in Svizzera. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone hanno accolto il feretro all’aeroporto di Milano Linate, da dove è stato poi trasferito a Genova con il coordinamento della Protezione civile regionale, che ha messo a disposizione l’auto per i familiari di Emanuele. Il trasporto della salma fino a Genova è stato affidato dalla Protezione civile regionale ad A.Se.F.. Il feretro è stato quindi scortato fino alla cappella dei Cappuccini dell’ospedale Policlinico San Martino, dove sono state poste le corone di fiori della Regione Liguria e del Comune di Genova. Erano presenti l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò e l’arcivescovo di Genova monsignor Marco Tasca, che ha celebrato le preghiere nella camera ardente con i familiari e le istituzioni, il prefetto di Genova Cinzia Torraco e la sindaca Silvia Salis.

» leggi tutto su www.levantenews.it