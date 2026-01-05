Crans-Montana, la salma di Emanuele Galeppini rientra in Liguria

Liguria. Rientrerà oggi in Liguria, e più precisamente a Genova, la salma di Emanuele Galeppini, morto quasi 17enne nella strage di Crans-Montana in Svizzera mentre festeggiava il Capodanno insieme a numerosi adolescenti.

Il rimpatrio avverrà con un volo di Stato per cinque delle sei vittime italiane. Insieme a Galeppini ci sono Chiara Costanzo, Achille Barosi, Giovanni Tamburi e Riccardo Minghetti. Il corteo funebre partirà dal centro funerario di Sion per procedere verso l’aeroporto militare della stessa città, dove le salme saranno imbarcate su un volo C130 dell’Aeronautica militare. Il decollo è previsto alle 11.00. Il sesto feretro, che non sarà imbarcato, è quello di Sofia Prosperi, che viveva a Lugano.

