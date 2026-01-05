Fuga di gas a Staglieno, riaperta via Piacenza. I lavori continuano: sarà sostituito il tubo rotto

Genova. Sono ancora in corso le operazioni di ripristino della grossa conduttura del gas a Staglieno, in via Piacenza, dalla quale, ieri mattina, è scaturita una fuga di gas che ha tenuto impegnati vigili del fuoco e tecnici di Ireti per diverse ore. Dopo il primo intervento per fermare la falla, nelle prossime ore tutta il tubo interessato dal guasto sarà sostituito.

Nel frattempo è stata riaperta al traffico in entrambe le direzioni via Piacenza, dove però permane un restringimento di carreggiata all’altezza del cimitero di Staglieno tra ponte Monteverde e ponte Bezzecca.

» leggi tutto su www.genova24.it