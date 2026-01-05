Il sostituto di Esposito è la priorità dello Spezia, che vede in Bohinen il preferito

Con la cessione alla Sampdoria di Salvatore Esposito lo Spezia si trova costretto a rimodellare anche quello che è il suo reparto di centrocampo. Sin dal suo arrivo, Roberto Donadoni ha chiesto qualità e lucidità nella gestione del pallone alla sua squadra e con l’addio del regista di Castellammare l’allenatore si è trovato orfano del calciatore più qualitativo, che di fatto non aveva quasi mai avuto a disposizione per via dell’infortunio che lo aveva tenuto fuori per circa due mesi.

E questo salto di qualità nella gestione del pallone diventa ora una priorità per il mercato dello Spezia, che ha messo la ricerca di un nuovo regista al primo posto, dopo aver chiuso le operazioni Radunovic e Sernicola e parallelamente alle trattative per Pedro Mendes e Adamo del Cesena. Il nome preferito è quello di Emil Bohinen, centrocampista classe ’99 in forza al Venezia, dove è in prestito dal Genoa. Ha trovato poco spazio, il norvegese, che con Stroppa ha giocato solo otto spezzoni di gara e avrebbe chiesto la cessione ai veneti. L’opzione preferita era l’estero, ma la sfida spezzina non dispiacerebbe al giocatore.

