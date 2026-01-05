Influenza e feste, un lettore: “Guardia medica assente”. Asl 5, Ferrari: “Attività ambulatoriale garantita e comunicata”

In queste settimane con il picco dell’influenza tantissimi spezzini hanno passato le feste alle prese con febbre, dolori. In alcuni casi sono dovuti ricorrere ad un confronto con il dottore rivolgendosi alla Guardia medica, ancora in via Mario Asso prima del trasferimento nella Casa di comunità, oppure agli ambulatori dei medici di base rimasti aperti durante le feste.

Giorni intensissimi dove però uno spezzino ha dovuto fare i conti con quello che per lui si è tramutato in un disagio: non poter riuscire ad avere un certificato medico. In una breve lettera racconta quanto gli è accaduto lo scorso 3 gennaio.

“La guardia medica presente in via Mario Asso è stata totalmente assente – scrive -, questa mattina a causa della quantità di persone presenti non sono riuscito ad avere un certificato di malattia, tornato di pomeriggio per le ore 16,era affisso un foglio con scritto chiusura studio ore 16 e riapertura ore 20.30, l’orario dovrebbe essere 15-18 per il pomeriggio. Questa situazione si è ripetuta anche sotto le festività natalizie. Vi scrivo in modo poter elevare questa criticità assistenziale, soprattutto per le persone più fragili e che magari abitano fuori dal centro”.

Interpellata da Città della Spezia, Asl 5 attraverso le parole di Fabio Ferrari, direttore Emergenza-Urgenza Extra-Ospedaliera (112) ha risposto: “Il servizio di continuità assistenziale era regolarmente coperto con 2 medici nella Centrale operativa continuità assistenziale, un medico in guardia attiva alla Spezia e tutti gli altri poli provinciali coperti”.

“Alla Spezia, in particolare, è stata garantita anche l’attività ambulatoriale in determinate fasce orarie, con sospensione del servizio solo in caso di necessità di effettuare una visita domiciliare, caso che probabilmente deve essersi verificato quando l’utente si è recato in ambulatorio. Questo in considerazione del fatto che erano attivi sia al mattino sia nel pomeriggio gli studi dei Medici di Medicina Generale proprio per le attività ambulatoriali” aggiunge Ferrari.

“Tale servizio – conclude -, oltre ad essere stato ampiamente pubblicizzato da Asl 5 sui media e attraverso il sito, veniva ulteriormente comunicato con un cartello esposto nella sede di via Mario Asso recante elenco degli ambulatori aperti con indicazione del nome del medico, indirizzo, giorno ed orario di apertura”.

