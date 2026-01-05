La Befana alla Spezia e provincia arriva da cielo, mare e terra: gli appuntamenti

Che sia dal cielo oppure dal mare, l’arrivo della Befana in provincia richiama tantissime persone e per l’occasione sono in programma eventi in lungo e il largo per la provincia. Gli appuntamenti non mancano e sicuramente i più piccoli potranno fare il pieno di dolcetti e attività.

Si parte sin dalla mattina alle 10.30 sarà la Befana della Canottieri Velocior a raggiungere Passeggiata Morin per festeggiare con tutti i presenti. L’anziana signora sarà accompagnata da una flotta di imbarcazioni con a bordo gli atleti dei settori agonismo, pre-agonismo, master e speciale. Un’uscita collettiva pensata per coinvolgere il maggior numero possibile di sportivi e dare vita a una partecipazione corale e condivisa. L’arrivo è previsto lungo la Passeggiata Morin, dove ad accogliere la Befana ci saranno i volontari di Telethon e della Canottieri Velocior. Qui la protagonista della mattinata distribuirà dolci e caramelle ai bambini, trasformando il lungomare in un luogo di festa dedicato alle famiglie. Nel corso dell’iniziativa sarà allestito anche un banchetto Telethon: sarà possibile effettuare una donazione o acquistare le tradizionali confezioni di cuori di cioccolato e biscotti, contribuendo così a sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare.

