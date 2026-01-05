Lavori di miglioramento idraulico del torrente Cappelletto, prorogate le modifiche alla viabilità

Proseguono i lavori di miglioramento idraulico del torrente Cappelletto in attraversamento a Viale San Bartolomeo. Il Comune della Spezia ha pertanto prorgato (QUI la nuova ordinanza) fino al 28 febbraio prossimo compreso i provvedimenti viabilistici emessi con un’ordinanza il 5 novembre scorso. Sono dunque in vigore, fino a tutto il 28/02/2026, i seguenti provvedimenti:

DIVIETO DI FERMATA

VIA TAZZOLI, nel tratto compreso tra Viale San Bartolomeo e Via Saffi, lato Lerici

VIA SAFFI, nel tratto compreso tra il n.c. 101 e Viale Italia 96 ambo i lati

VIA SAFFI, nel tratto compreso tra Viale San Bartolomeo e per m. 10 in direzione monte, ambo i lati

VIALE SAN BARTOLOMEO, nel tratto compreso tra il n.c. 85 e n.c. 89, lato monte

