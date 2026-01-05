Ligorna batte Celle Varazze e balza in testa, Pastorino esulta: “Questi sono test che misurano il carattere”

Celle Ligure. Beffa pesante per il Celle Varazze che cade 3 a 2 all’Olmo Ferro contro il Ligorna. Una gara intensa, piena di episodi e cambi di ritmo, che lascia l’amaro in bocca ai gialloblù. Le civette vanno sotto di due reti nel primo tempo, reagiscono con forza a inizio ripresa e rimettono tutto in equilibrio. Nel finale però arriva l’episodio che decide la sfida a favore dei genovesi.

Il Ligorna parte forte e prende in mano la partita. Pressione alta e grande aggressività. Il doppio vantaggio sembra mettere la gara sui binari giusti per gli ospiti. Il Celle soffre ma resta in partita e trova nella ripresa la forza per riaprirla. In pochi minuti Donaggio e Capra firmano il 2 a 2 e accendono l’Olmo Ferro. Quando la gara sembra girata, il rigore decisivo consegna i tre punti al Ligorna.

