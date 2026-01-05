Lo Spezia incontra il Cesena e prova a chiudere per Adamo

È iniziata la settimana che riporterà lo Spezia in campo, pronto all’esordio nel 2026 in casa del Sudtirol, un altro scontro diretto per Roberto Donadoni e i suoi ragazzi. Il tecnico ha salutato due uomini, Salvatore Esposito e Andrea Cistana, ma ne ha accolti altrettanti, il portiere Boris Radunovic e l’esterno Leonardo Sernicola, ma in quell’ottica di rinforzi necessari l’allenatore aspetta qualche altro rinforzo già per la partita di Bolzano.

In attesa di Pedro Mendes, per cui ancora manca l’accordo con il calciatore dopo aver trovato da tempo quello con il Modena, oggi lo Spezia avrà un summit con il Cesena per Emanuele Adamo, esterno di grande gamba dei romagnoli, individuato come giusto rinforzo per le corsie laterali. Ventisette anni, Adamo può giocare sia a sinistra che a destra (corsia preferita, ndr), e ha già aperto alla possibilità spezzina negli scorsi giorni.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com