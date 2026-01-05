Strage di Crans Montana, la salma di Emanuele Galeppini arrivata a Genova

Genova. E’ giunto a Genova questo pomeriggio il feretro di Emanuele Galeppini, il sedicenne genovese rimasto vittima del tragico incendio divampato la notte di Capodanno nel locale “Le Constellation” di Crans-Montana. La salma è giunta nel capoluogo ligure intorno alle 15:30, dopo il trasferimento all’aeroporto di Milano Linate, dove il volo di Stato era atterrato poco prima delle 14:00.

Ad accoglierlo famigliari e autorità, che lo hanno atteso per una breve e raccolta cerimonia di benedizione: presenti le massime cariche cittadine e regionali: il prefetto Cinzia Torraco, la sindaca Silvia Salis, l’arcivescovo Marco Tasca e il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, il quale, insieme all’assessore Giacomo Giampedrone, precedentemente lo avevano accompagnato nel tragitto da Milano a Genova.

