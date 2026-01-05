Strage di Crans Montana, la salma di Emanuele Galeppini è arrivata in Liguria: il saluto e il cordoglio delle istituzioni

Liguria. E’ giunto a Genova questo pomeriggio il feretro di Emanuele Galeppini, il sedicenne genovese rimasto vittima del tragico incendio divampato la notte di Capodanno nel locale “Le Constellation” di Crans-Montana. La salma è giunta nel capoluogo ligure intorno alle 15:30.

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone hanno accolto il feretro all’aeroporto di Milano Linate, dove il volo di Stato era atterrato poco prima delle 14:00, in seguito è stato trasferito a Genova con il coordinamento della Protezione civile regionale, che ha messo a disposizione l’auto per i familiari di Emanuele.

