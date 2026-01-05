Tragedia di Crans-Montana: mercoledì un minuto di raccoglimento in tutte le scuole italiane

Mercoledì 7 gennaio, in tutte le scuole italiane sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto a Crans-Montana. Lo comunica in una nota il Ministero dell’Istruzione e del Merito in vista della ripresa delle lezioni dopo le festività. “In questo momento di profondo dolore – sottolinea il ministro Valditara – il pensiero della comunità scolastica è rivolto ai giovani che hanno perso la vita in circostanze che avrebbero dovuto essere di spensieratezza e condivisione. Con il minuto di silenzio nelle scuole vogliamo ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie, alle quali va il mio pensiero commosso e il più sentito cordoglio”. Nella tragedia avvenuta la notte di San Silvestro hanno perso la vita quaranta giovani, sei dei quali italiani le cui salme stanno rientrando in patria. Compresa quella del 17enne genovese Emanuele Galeppini.

