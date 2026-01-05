Trasporti, Natale (Pd): “Dalla giunta solo propaganda. Si spaccia per manovra regionale ciò che invece è pagato dai territori”

Genova. “Non c’è limite alla decenza. La Giunta tenta di far passare come un piano finanziato dalla Regione una manovra che in realtà è sostenuta con risorse sottratte alle Cinque Terre. Una gran cassa comunicativa che arriva, in modo ancora più imbarazzante, dopo i rincari degli abbonamenti fino a 500 euro l’anno subiti dai pendolari. Il tutto mentre vengono annunciati tagli ai treni, ritardi di circa 15 minuti su tutte le tratte, regionali veloci che di fatto sono regionali lenti con tempi di percorrenza sempre più lunghi: la tratta Genova–La Spezia arriva a durare due ore. A questo si aggiunge l’aumento dei biglietti dell’1,5 per cento che, sulle tratte medio-lunghe, pesa in modo significativo. Un aumento ingiustificabile, visto che il servizio non solo non è migliorato, ma è chiaramente peggiorato”.

Questo il commento del consigliere regionale del PD Liguria Davide Natale in replica agli annunci dell’assessore Scajola sulla gratuità e gli sconti per i giovani che viaggiano in treno.

