Tre zampe, tanto bisogno di coccole e un talento per le dormite: cerca famiglia Adolf

Tre zampine e un gran bisogno di coccole: lui è Adolf, uno dei gatti in cerca di adozione ospiti del canile e gattile municipale della Spezia. Un micione tranquillo, amante delle lunghe dormite, ovunque, naturalmente anche in braccio agli umani. “Non gioca con gli altri gatti ma non ci litiga nemmeno, diciamo che sta semplicemente più in disparte e in silenzio – dicono dall’Impronta, l’associazione che gestisce la struttura municipale di San Venerio -. È un gatto davvero pacato e adatto alla vita di casa e apprezzerebbe moltissimo poter entrare a far parte di una famiglia con cui poter schiacciare pisolini ogni giorno. Tende e soprammobili saranno al sicuro con lui, solo dovrete abituarvi ad avere la circolazione sanguigna perennemente bloccata nelle gambe per poter sopportare il peso di questo bel micione. Indi per cui, amanti dei gatti pigri, fatevi avanti”. In che modo? Mandando un messaggio su WhatsApp ad Anna al 348/7882777 per prendere un appuntamento.

L’articolo Lo Spezia incontra il Cesena e prova a chiudere per Adamo proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com