Un lettore: “Isola ecologica Via Corridoni: conferimento senza regole e degrado quotidiano”

Gentile redazione,

scrivo per richiamare l’attenzione su una situazione di degrado che riguarda l’isola ecologica di Via Filippo Corridoni, nel quartiere Umbertino della città della Spezia. Si tratta di un problema ben noto e già più volte denunciato da diversi cittadini (ne ho letto su CdS in tante occasioni), ma che continua a ripresentarsi ciclicamente senza che si intravedano soluzioni efficaci. Che sia estate o inverno, qui il conferimento dei rifiuti avviene sistematicamente senza il minimo rispetto delle regole: sacchi lasciati aperti, rifiuti abbandonati all’esterno dei contenitori e scarti organici esposti.

