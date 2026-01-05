Valdipino attende la Befana con la calza più grande della Val di Vara

A pochi giorni dal grande successo del Presepe Vivente di Bovecchio, che ha riportato nel borgo un’atmosfera intensa e partecipata, il percorso delle festività a Riccò del Golfo prosegue con un nuovo appuntamento molto atteso. L’Epifania è alle porte e Valdipino si prepara ad accogliere la tradizionale Festa della Befana, in programma il 6 gennaio, uno dei momenti più sentiti del calendario di Natale a Riccò. La giornata offrirà un intreccio di tradizione, musica, convivialità e sapori: alle 15 nella piazza sant’Antonio l’arrivo della Befana, l’arrivo in corteo dei Re Magi, accompagnati dal suono delle zampogne, la presenza della calza più grande della Val di Vara, un mercatino con hobbisti e artigiani del territorio, la distribuzione delle calze ai bambini, l’esposizione dei presepi artistici in Oratorio e, come momento simbolico e sempre molto atteso, il suggestivo volo finale della Befana sopra la piazza. A rendere l’atmosfera ancora più accogliente, vin brulé e frittelle preparati dai confratelli. “Dopo l’emozione condivisa a Bovecchio, questa festa è un nuovo abbraccio alla comunità. Tradizione, fantasia e territorio si incontrano ancora una volta, con il sorriso dei bambini al centro. La valorizzazione dei nostri borghi passa anche da momenti come questo: luoghi originali, identitari, aperti a chi li vive ogni giorno e a chi desidera scoprirli con curiosità e rispetto” dichiara Alberto Loi, assessore al turismo. L’evento è organizzato dalla Confraternita di San Michele di Valdipino, custode appassionata delle tradizioni del borgo e motore instancabile della vita comunitaria. Grazie al loro impegno, alla loro capacità organizzativa e alla cura con cui mantengono vive le radici del territorio, la Festa della Befana continua a essere un appuntamento autentico e molto partecipato. Fondamentale anche la collaborazione del Gruppo Feste di Bovecchio, che dopo il grande lavoro svolto per il Presepe Vivente porta ora la propria esperienza, creatività e dedizione a sostegno di un’altra iniziativa simbolica del nostro Natale. La manifestazione è realizzata con il contributo del Ministero del Turismo e della Regione Liguria

L’articolo Valdipino attende la Befana con la calza più grande della Val di Vara proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com