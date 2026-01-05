Venezuela, il presidio ‘anti Trump’ sotto la prefettura: “No ad aggressioni imperialiste”

Genova. Da un lato la comunità venezuelana, che denuncia l’oppressione del regime del presidente venezuelano Nicolás Maduro, da un lato il presidio di sindacati, associazioni e forze politiche che protestano contro l’azione di Donald Trump e quello che viene definito “un intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela, un’aggressione internazionale”.

Le due visioni e le due “correnti” si sono ritrovate lunedì pomeriggio in due diversi punti della città: la comunità venezuelana in via San Vincenzo, il presidio di sindacati e forze politiche sotto la prefettura. Presenti Anpi, Arci, Cgil al fianco di Alleanza Verdi Sinistra, Partito della Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano, FGCI e il Partito Comunista dei Lavoratori, oltre a Emergency Genova, l’Associazione Italia-Cuba e il Comitato Piazza Carlo Giuliani.

