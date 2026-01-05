COMMENTA
CONDIVIDI
Politica

Venezuela, il presidio ‘anti Trump’ sotto la prefettura: “No ad aggressioni imperialiste”

Venezuela, il presidio ‘anti Trump’ sotto la prefettura: “No ad aggressioni imperialiste”

Venezuela, il presidio 'anti Trump' sotto la prefettura

Genova. Da un lato la comunità venezuelana, che denuncia l’oppressione del regime del presidente venezuelano Nicolás Maduro, da un lato il presidio di sindacati, associazioni e forze politiche che protestano contro l’azione di Donald Trump e quello che viene definito “un intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela, un’aggressione internazionale”.

Le due visioni e le due “correnti” si sono ritrovate lunedì pomeriggio in due diversi punti della città: la comunità venezuelana in via San Vincenzo, il presidio di sindacati e forze politiche sotto la prefettura. Presenti  Anpi, Arci, Cgil al fianco di Alleanza Verdi Sinistra, Partito della Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano, FGCI e il Partito Comunista dei Lavoratori, oltre a Emergency Genova, l’Associazione Italia-Cuba e il Comitato Piazza Carlo Giuliani.

» leggi tutto su www.genova24.it