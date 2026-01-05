Vertenza Musei Nazionali di Genova, la direzione: “Nessun volontario, affiancamento da personale interno al ministero”

Genova. Continua il confronto a distanza tra sindacati e direzione dei Musei Nazionali di Genova, dopo l’annuncio della mobilitazione organizzata da Usb e prevista per domani, martedì 6 gennaio.

“Siamo consapevoli e dispiaciuti per la grave carenza di personale, per rispondere alla quale il Ministero della cultura ha già avviato, come sottolineato dallo stesso Sindacato, una procedura concorsuale che dovrebbe concludersi nei prossimi mesi e che sicuramente consentirà di rispondere alle attuali carenze e ridurre la pressione sui lavoratori che attualmente garantiscono le aperture dei Musei Nazionali – si legge in una nota della direzione dei Musei Nazionali di Genova diffusa questo pomeriggio per chiarire alcuni punti della vertenzza – L’apertura dei Musei avviene secondo il “Regolamento di apertura dei Musei Nazionali di Genova“, del 24 settembre 2024, firmato anche dalle Sigle sindacali, che stabilisce i parametri a garanzia della sicurezza delle persone e del patrimonio. L’impiego dei volontari può avvenire solo come attività di supporto, e si può attivare solo in presenza del numero previsto di Assistenti per la tutela, accoglienza e vigilanza per il patrimonio culturale (ex AFAV)”.

