Chiavari: bambini in festa in piazza Matteotti per l’Epifania

Un pomeriggio all’insegna del divertimento. A Chiavari, in occasione dell’Epifania, piazza Matteotti ha messo in scena spettacoli e stand per intrattenere i bambini nella festa che conclude ufficialmente il periodo natalizio. La baby dance sul palco, allestito per l’occasione, ha colorato il pomeriggio di musica e giochi e catturato l’attenzione di bambini e famiglie accanto alle altre iniziative tra cui il colorificio delle befanine, il tutto ad anticipare la grande chiusura con la distribuzione delle calzine regalo da parte della Befana.

» leggi tutto su www.levantenews.it