Genova. Grande festa in piazza Matteotti per l’arrivo della Befana. La simpatica vecchietta, accompagnata dall’esibizione della Banda musicale di Rivarolo, si è calata dalla scala dei Vigili del Fuoco per regalare calze, caramelle e dolciumi a tutti i bambini. Il divertimento è continuato, con balli e dj set.

«Siamo molto felici di come sono andate queste festività, ed è bellissimo concluderle con un fiume di persone che si sono ritrovate in piazza per accogliere la Befana – ha dichiarato la sindaca Silvia Salis – dall’accensione dell’albero in poi, Genova ha risposto con entusiasmo a tutte le iniziative di questo Natale: abbiamo visto tanti turisti per le vie della città e non dimenticheremo mai la grande folla in piazza della Vittoria per il Capodanno. Siamo davvero soddisfatti e vogliamo che Genova sia sempre così viva, accogliente e piena di energia».

