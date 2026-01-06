COMMENTA
CONDIVIDI
Altre News

Grande festa in piazza Matteotti per l’arrivo della Befana

Grande festa in piazza Matteotti per l’arrivo della Befana

Befana piazza Matteotti

Genova. Grande festa in piazza Matteotti per l’arrivo della Befana. La simpatica vecchietta, accompagnata dall’esibizione della Banda musicale di Rivarolo, si è calata dalla scala dei Vigili del Fuoco per regalare calze, caramelle e dolciumi a tutti i bambini. Il divertimento è continuato, con balli e dj set.

«Siamo molto felici di come sono andate queste festività, ed è bellissimo concluderle con un fiume di persone che si sono ritrovate in piazza per accogliere la Befana – ha dichiarato la sindaca Silvia Salis – dall’accensione dell’albero in poi, Genova ha risposto con entusiasmo a tutte le iniziative di questo Natale: abbiamo visto tanti turisti per le vie della città e non dimenticheremo mai la grande folla in piazza della Vittoria per il Capodanno. Siamo davvero soddisfatti e vogliamo che Genova sia sempre così viva, accogliente e piena di energia».

» leggi tutto su www.genova24.it