Il Pietra Ligure ce l’ha fatta. Una vittoria al cardiopalma, ottenuta ai calci di rigore dopo essere stati in più di un’occasione a centimetri dalla sconfitta. 2-2 dopo i tempi supplementari, poi la doppia D di Duberti e Dominici trascina i biancocelesti al trionfo. Contro la Fezzanese si apre una porticina in più per la Serie D, oltre alla gioia del successo più prestigioso nella storia del club. Lo ha commentato nel post partita il direttore generale Luca Filadelli.
Sport
Il Pietra alza la Coppa dopo i rigori, Filadelli: “Esaudito il mio sogno, solo chi ha attributi rimette in piedi questa partita”