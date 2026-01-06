Il Pietra vince la coppa, tanta emozione per Duberti: “Fantastico portarla a casa così, che gruppo!”

È un emozionato Mattia Duberti quello che si è presentato nell’intervista dopo la vittoria della Coppa Italia di Eccellenza del suo Pietra Ligure. Un successo nel quale è stato tra i protagonisti sia all’interno della partita sia in tutta la competizione. Il suo rigore parato ha poi concesso il match point a Dominici.

“Oggi chiunque, dopo aver preso il 2-1, sarebbe affossato, si sarebbe arreso. Noi non ci siamo arresi – continuo -. Abbiamo anche sbagliato un rigore, ma abbiamo continuato a giocare perché abbiamo un cuore enorme”.

