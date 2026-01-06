Il Sudtirol perde Martini ma può contare su Verdi e Frigerio come nuovi acquisti

Cominciare l’anno con un buon risultato, dopo aver chiuso il 2025 in crisi. Il Sudtirol di Fabrizio Castori attende lo Spezia a Bolzano per la prima del 2026, uno scontro diretto che vale già tantissimo e che chiuderà il girone d’andata delle due squadre. L’anno è però cominciato con una brutta notizia per i tirolesi, che oltre allo squalificato Davi dovranno rinunciare anche al centrocampista Jacopo Martini, che resterà ai box per tre mesi per una frattura di medio livello al quinto metatarso del piede sinistro.

Una tegola non da poco per Castori, che potrà però contare su due nuovi rinforzi arrivati in questi primi giorni di mercato: il centrocampista Marco Frigerio, appena acquistato dal Lecco, e Simone Verdi, che era stato approcciato anche dallo Spezia. Frigerio si candida subito ad un ruolo da titolare, ma anche Verdi – fermo negli ultimi sei mesi essendo stato escluso dalla lista del Como – dovrebbe scendere in campo al Druso. L’ex fantasista del Bologna di Donadoni si allena con continuità con il gruppo dal 23 dicembre e scalpita per l’esordio in B in questa stagione.

