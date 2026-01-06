La Provincia: “Il viadotto Campertone non ha una scadenza stabilita. Entro 13 anni saranno fatte nuove valutazioni”

Alla luce delle notizie delle ultime ore diramate dal Comune di Riomaggiore relative alla condizione di sicurezza e gestione dell’infrastruttura del ponte Campertone, lungo la strada provinciale SP 370, l’amministrazione provinciale interviene per evitare allarmismi.

“Il programma straordinario relativo ai lavori di manutenzione del ponte Campertone, a seguito delle opere recentemente realizzate (con un investimento di oltre tre milioni di euro), ha assegnato al ponte una cosiddetta “vita nominale” pari a 13 anni. Con il termine tecnico di “vita nominale” non si intende però che fra 13 anni il ponte non sarà più idoneo e dovrà essere demolito. La “vita nominale” di una struttura è semplicemente il termine tecnico che indica il periodo stimato, secondo precisi riferimenti, in cui questa struttura può continuare a svolgere la propria funzione senza ulteriori verifiche o collaudi ordinari di controllo. Questa tempistica – spiega la nota tecnica della Provincia – viene calcolata valutando il degrado naturale, l’usura e l’adeguatezza sismica tramite analisi tecniche definite, e rappresenta anche il tempo utile per pianificare manutenzioni ordinarie o altri interventi, questo sia che si tratti di una infrastruttura nuova o una ristrutturata come nel caso di questo ponte”.

“In pratica si tratta di un normale riferimento temporale in cui si indica che entro il limite di 13 anni occorrerà programmare nuove verifiche ordinarie, valutare la condizione dell’opera in quel momento e, se necessario, prevedere ulteriori lavori. Per le nuove infrastrutture – prosegue la nota della Provincia – generalmente questo termine è fissato in 50 anni, per quelle di non recente costruzione ed oggetto di manutenzioni la tempistica viene fissata sulla base di precisi riferimenti tecnici.

Ad oggi per il ponte Campertone, al termine dei lavori recentemente conclusi, è stata eseguita una regolare valutazione della sicurezza, con una prova di carico, e non sono emersi problemi dal punto di vista strutturale. Gli interventi manutentivi realizzati infatti ne consentono, così com’era previsto dal programma della Provincia, il mantenimento in esercizio. Il ponte quindi non ha una data di scadenza entro la quale dovrà essere demolito”.

Riguardo a ipotetici programmi o possibili progettazioni, relative a nuove viabilità o a soluzioni alternative a questa infrastruttura che oggi è perfettamente idonea a svolgere un compito per cui è stata costruita, la Provincia della Spezia non ha ancora ricevuto informazioni o comunicazioni in merito.

“La Provincia della Spezia, proprietaria del ponte e della strada di collegamento, valuterà eventualmente ogni proposta possa giungere da enti terzi, così come avviene normalmente nell’ambito della gestione del programma generale di viabilità provinciale. Appare comunque irrituale, da parte di un ente locale, lo sviluppo di una pianificazione che riguarda direttamente infrastrutture di proprietà e di gestione della Provincia, partendo da valutazioni tecniche non corrispondenti alla condizione reale e su strategie non concordate con lo stesso ente proprietario, senza che vi sia stato un contatto preventivo o comunque un necessario interessamento diretto”, conclude piccata la nota, con una velata accusa di “fuga in avanti” nei confronti del Comune di Riomaggiore.