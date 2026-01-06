COMMENTA
CONDIVIDI

“Le ragioni della distruttività nella storia”, conferenza al centro sociale di Caniparola

“Le ragioni della distruttività nella storia”, conferenza al centro sociale di Caniparola

Esplosione in Ucraina

L’attualità irrompe presso il centro sociale Palomar di Caniparola, nel comune di Fosdinovo. La conversazione-conferenza “Le ragioni della distruttività nella storia” prevista per venerdì alle 17.30 negli spazi di viale Malaspina 14 (adiacente al Distretto Sanitario) verte infatti sul tema della distruttività e delle cause di tante guerre e crimini, che hanno lasciato una lunga scia di sangue nella storia dell’umanità.
“A tutto questo oggi si aggiunge l’arbitrio di bombardare e sequestrare un presidente di un altro Stato. Siamo arrivati così – affermano gli organizzatori – a un mondo che è una minaccia per tutti, giustificato dal governo in palese contrasto con la nostra Costituzione (l’art.11 ripudia la guerra) con la logica di un militarismo crescente e della concentrazione del potere nelle mani di pochi gerarchi”.
Il tema verrà affrontato dallo scrittore e professore Gianfranco Cunsolo che accompagnerà i presenti a scoprire l’origine della “banalità del male” attraverso la storia del giovane protagonista che arriva alla comprensione della realtà superando ogni pregiudizio e ogni genere di conformismo. Il titolo del suo ultimo libro è “Libertà!”.

Generico gennaio 2026

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com