“Le ragioni della distruttività nella storia”, conferenza al centro sociale di Caniparola

L’attualità irrompe presso il centro sociale Palomar di Caniparola, nel comune di Fosdinovo. La conversazione-conferenza “Le ragioni della distruttività nella storia” prevista per venerdì alle 17.30 negli spazi di viale Malaspina 14 (adiacente al Distretto Sanitario) verte infatti sul tema della distruttività e delle cause di tante guerre e crimini, che hanno lasciato una lunga scia di sangue nella storia dell’umanità.

“A tutto questo oggi si aggiunge l’arbitrio di bombardare e sequestrare un presidente di un altro Stato. Siamo arrivati così – affermano gli organizzatori – a un mondo che è una minaccia per tutti, giustificato dal governo in palese contrasto con la nostra Costituzione (l’art.11 ripudia la guerra) con la logica di un militarismo crescente e della concentrazione del potere nelle mani di pochi gerarchi”.

Il tema verrà affrontato dallo scrittore e professore Gianfranco Cunsolo che accompagnerà i presenti a scoprire l’origine della “banalità del male” attraverso la storia del giovane protagonista che arriva alla comprensione della realtà superando ogni pregiudizio e ogni genere di conformismo. Il titolo del suo ultimo libro è “Libertà!”.

