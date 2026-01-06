Meteo, Epifania con freddo e raffiche di vento fino a 70km/h

Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali con rinforzi sui versanti marittimi del genovese e del savonese centro-orientale, oltre che nelle zone esposte al Grecale nel levante, nel corso del pomeriggio. Mari stirati sotto costa. Mossi o molto mossi al largo. Temperature stazionarie con valori negativi in mattinata nell’immediato entroterra e anche in pieno giorno nelle aree interne e in quota. Valori massimi localmente inferiori ai +5 gradi sugli sbocchi vallivi del genovese e savonese (costa). “Windchill” anche inferiori ai -10 gradi sulle creste appenniniche. Leggero aumento nei valori massimi sulla Riviera di Ponente: sulla costa minime tra 1 e 9 gradi, massime tra 4 e 13 gradi; all’interno minime tra -7 e 1 e -3 e 6 gradi.

Mercoledì 7 gennaio giornata stabile e soleggiata sui settori costieri. Qualche nube possibile sull’estremo levante in mattinata e sulle coste imperiesi nella seconda parte di giornata. Nubi basse o locali banchi di nebbia interesseranno i versanti padani centro-occidentali e le vallate del profondo entroterra genovese in mattinata.

Venti moderati dai quadranti settentrionali in mattinata con locali rinforzi sul settore centro-occidentale costiero. In scaduta pomeridiana; Fino a deboli variabili tra tardo pomeriggio e sera. Mari generalmente mossi al largo e stirati sotto costa. Temperature in lieve ed ulteriore calo nei valori minimi con gelate diffuse nell’entroterra e localmente nelle vallate cittadine di Genova, Savona e di La Spezia in mattinata e in serata. Gelo in quota anche nelle ore diurne. Possibili valori inferiori ai -7/-8 gradi in serata nelle conche e nelle vallate del profondo entroterra.

Giovedì 8 gennaio mattinata soleggiata con possibili nebbie nelle conche del profondo entroterra. Aumento della nuvolosità in serata legata all’impostazione di correnti meridionali nei bassi strati.

Minime diffusamente inferiori ai -4/-5 gradi nelle aree dell’entroterra (localmente fino a -10 gradi nelle aree soggette ad inversione). Massime in generale aumento, specie in costa e in quota. Mare in aumento fino a molto mosso o agitato in serata (onda lunga di Libeccio).