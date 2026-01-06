Meteo, Epifania con freddo e vento: previste raffiche di tramontana fino a 70 km/h

Cielo e Fenomeni

Raffiche di Tramontana localmente superiori ai 60-70 km/h tra Genova e Capo Mele in mattinata.

Cieli parzialmente nuvolosi a Levante tra nottata e prima mattinata con possibili deboli precipitazioni sullo Spezzino Orientale, localmente sotto forma di nevischio sopra i 500 Mt. tra Vara e Magra e più diffusamente sulle vette Appenniniche di Levante confinanti con i versanti Emiliani. Nuvolosità bassa compatta sui versanti padani centrali in mattinata, in estensione a quelli Occidentali nel corso del pomeriggio, ove non si escludono locali episodi di “galaverna”. Nuvolosità sparsa di tipo medio-alto in costa, lascerà spazio ad ampie schiarite nel corso della giornata, in progressione da Ponente a Levante.

Venti

moderati o forti dai quadranti settentrionali con rinforzi sui versanti marittimi del Genovese e del Savonese Centro-Orientale, oltre che nelle zone esposte al Grecale nel Levante, nel corso del pomeriggio.

Mari

stirati sotto costa. Mossi o molto mossi al largo

Temperature

Stazionarie con valori negativi in mattinata nell’immediato entroterra e anche in pieno giorno nelle aree interne e in quota. Valori massimi localmente inferiori ai +5°C sugli sbocchi vallivi del Genovese e Savonese (costa). “Windchill” anche inferiori ai -10°C sulle creste appenniniche. Leggero aumento nei valori massimi sulla Riviera di Ponente

Costa: min: +1°C/+9°C – max: +4°C/+13°C.

Interno: min: -7°C/+1°C – max: -3°C/+6°C.