Meteo, Epifania con freddo e vento: previste raffiche di tramontana fino a 70 km/h

Liguria. Un cavo d’onda, supportato da una goccia di aria fredda in quota, transita sul Mar Ligure nella giornata dell’ Epifania, portando un ulteriore abbassamento delle temperature e qualche debole nevicata sulle vette Appenniniche di Levante. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet centro ligure di meteorologia.
Avvisi
Cielo e Fenomeni
Cieli parzialmente nuvolosi a Levante tra nottata e prima mattinata con possibili deboli precipitazioni sullo Spezzino Orientale, localmente sotto forma di nevischio sopra i 500 Mt. tra Vara e Magra e più diffusamente sulle vette Appenniniche di Levante confinanti con i versanti Emiliani. Nuvolosità bassa compatta sui versanti padani centrali in mattinata, in estensione a quelli Occidentali nel corso del pomeriggio, ove non si escludono locali episodi di “galaverna”. Nuvolosità sparsa di tipo medio-alto in costa, lascerà spazio ad ampie schiarite nel corso della giornata, in progressione da Ponente a Levante.
Venti
moderati o forti dai quadranti settentrionali con rinforzi sui versanti marittimi del Genovese e del Savonese Centro-Orientale, oltre che nelle zone esposte al Grecale nel Levante, nel corso del pomeriggio.
Mari
stirati sotto costa. Mossi o molto mossi al largo
Temperature
Stazionarie con valori negativi in mattinata nell’immediato entroterra e anche in pieno giorno nelle aree interne e in quota. Valori massimi localmente inferiori ai +5°C sugli sbocchi vallivi del Genovese e Savonese (costa). “Windchill” anche inferiori ai -10°C sulle creste appenniniche. Leggero aumento nei valori massimi sulla Riviera di Ponente
Costa: min: +1°C/+9°C – max: +4°C/+13°C.
Interno: min: -7°C/+1°C – max: -3°C/+6°C.