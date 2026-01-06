Nave Solidaire, sbarcati i 33 migranti: sono tutti in buone condizioni di salute

La nave della Ong Solidaire ha attraccato nel primo pomeriggio di martedì 6 gennaio alla Spezia, portando a termine senza criticità le operazioni di sbarco dei 33 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia. Tutti i passeggeri sono scesi dall’imbarcazione in buone condizioni di salute; solo due persone sono state accompagnate in ospedale per medicazioni non gravi e alcune visite di controllo.

Una volta completate le prime verifiche sanitarie e amministrative in banchina, i migranti sono stati avviati alle successive fasi di accoglienza e distribuzione sul territorio, secondo le indicazioni del Viminale.

