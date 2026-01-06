Oggi la premiazione del concorso “Presepi a Sarzana”

Si terrà questo pomeriggio a partire dalle 17:30 nella sala consiliare del Comune di Sarzana, la cerimonia di premiazione della quarta edizione del Concorso “Presepi a Sarzana”. L’iniziativa promossa dalla Pro Loco Sarzana con il patrocinio della Città di Sarzana ha registrato anche quest’anno una partecipazione significativa da parte della cittadinanza e degli artigiani locali. La giuria d’eccezione che proclamerà i vincitori sarà composta da tre figure di rilievo nel panorama dell’arte contemporanea: Paolo Fiorellini, Giuliano Tomaino e Giuseppe Veneziano.

Paolo Fiorellini è artista visivo poliedrico e scultore. Sarzanese, formatosi all’Accademia di Belle Arti di Carrara, la sua ricerca spazia tra pittura, scultura, assemblage e performance, con linguaggi che oscillano tra Transavanguardia e sperimentazione materica, privilegiando simboli e archetipi capaci di suggerire riflessioni profonde. Particolare rilievo la sua grande esposizione di statue monumentali a Sarzana nel 2024.

