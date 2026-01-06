Ora la B non si ferma più sino a fine marzo: anche tre turni infrasettimanali in un girone di ritorno infernale

Con la gara di Bolzano si chiude il prossimo weekend il deludente girone d’andata dello Spezia in serie B, nella speranza di muovere ancora un pochino una classifica che rimane tremenda malgrado le ultime vittorie. Per lo Spezia la gara contro il Sudtirol (lo scorso anno la prima dell’anno fu l’1-1 contro la Juve Stabia di Pagliuca) poi di nuovo in trasferta nel punto più meridionale della serie cadetta, ovvero Palermo, prima di ritornare a giocare al “Picco” contro l’Avellino. Una serie B che procederà spedita fino alla fine con anche tre turni infrasettimanali e una sola sosta, il 28 marzo: si giocherà infatti anche a Pasquetta e il 1° maggio.

