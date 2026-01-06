Portofino: i crocieristi della Msc continuano ad animare la Riviera

Per molti dei crocieristi che fanno tappa a Genova sulle navi della Msc l’escursione in battello a Portofino e San Fruttuoso costituisce una tappa d’obbligo coinvolgendo i battelli che svolgono servizio nel Tigullio e nel Golfo Paradiso e diverse società di pullman. Le località coinvolte nel Golfo Paradiso sono Camogli e Recco (cui si riferiscono le immagini di oggi) e Rapallo nel Tigullio. Specialmente i questa stagione i crocieristi che arrivano al mattino e ripartono alla sera sono tanta manna per gli operatori.

(Foto di Consuelo Pallavicini)

