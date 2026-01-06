Rogo in porto a bordo della Majestic: nessun ferito, nave fermata per accertamenti

Genova. Attimi di apprensione nella serata di lunedì 5 gennaio nel porto di Genova, dove un incendio si è sviluppato a bordo della nave Majestic, ormeggiata presso Ponte Caracciolo e pronta a salpare verso il porto marocchino di Tangeri.

Il rogo è divampato poco prima della partenza e ha coinvolto il fumaiolo di una caldaia. Immediato l’intervento del comando di bordo, che ha attivato le proprie squadre antincendio dando avvio alle prime operazioni di spegnimento. Parallelamente, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Genova ha coordinato le misure di sicurezza portuale, inviando personale in banchina e richiedendo il supporto di una squadra dei Vigili del Fuoco di Genova, della Polizia di Stato e di un’unità di soccorso sanitario, al fine di predisporre un adeguato apparato di sicurezza preventiva sottobordo.

