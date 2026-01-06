Ruta: la Befana chiude tutte le feste e il mercatino natalizio

Ruta rivestì grande importanza ad inizio Novecento e oggi rivive una grande stagione: basta dare un’occhiata al patrimonio immobiliare riqualificato negli ultimi tempi . Quest’anno ha voluto puntare anche sulle feste natalizie e, tra le altre iniziative ha allestito in piazza Gaggini un mercatino che ha attirato l’attenzione delle molte persone che transitano da Ruta per spostarsi tra i Golfi Paradiso e Tigullio o per accedere al Parco di Portofino. Ricordiamo anche il presepe allestito dalla Confraternita con animali viventi. Oggi la Befana ha allietato il pomeriggio e stasera chiude il mercatino. Presenti il sindaco Giovanni Anelli, gli assessori Cristina Gambazza e Francesco Olivari, il presidente della Pro Loco e dei Volontari del Soccorso di Ruta Vittorio Crovetto che è un po’ l’anima della frazione ed Enrico Brigneti che ha messo la sua Fiat 500 d’epoca a disposizione della Befana. I rutesi hanno anche voluto ringraziare Pontedilegno che ha donato l’albero di Natale che abbellisce piazza Gaggini.

