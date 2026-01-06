San Nicolò, approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della Dialisi

Approvato nei giorni scorsi da Asl 5 il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria del reparto di Dialisi dell’ospedale San Nicolò di Levanto. Redatto dallo studio professionale Taccini Ingegneria di Genova (GE), prevede un investimento complessivo di 510mila euro, circa 374mila dei quali di lavori. Nella delibera di approvazione del progetto esecutivo, si premette che “nell’ambito delle strategie aziendali di adeguamento delle strutture sanitarie, si rende necessario procedere alla manutenzione straordinaria del reparto” con la finalità “di garantire la piena rispondenza alle normative vigenti e alle esigenze clinico-assistenziali”.

L’intervento riguarda la manutenzione straordinaria del reparto di Dialisi del nosocompio levantese, comprensiva delle opere edili, impiantistiche e tecnologiche necessarie, inclusi gli impianti speciali per il trattamento dell’acqua per dialisi, gli impianti elettrici, meccanici, di sicurezza e di supervisione.

