‘Santa’: “La Befana vien dal mare”, stupore ed entusiasmo tra i molti bambini presenti

A Santa Margherita Befana’s Day con iniziative varie come la tradizionale “Befana vien dal mare” e la successiva distribuzione di dolciumi ai bambini che seguono con attenzione, stupore ed entusiasmo l’arrivo della Vecchina che vedono in carne ed ossa e possono toccare con mano che esiste. L’iniziativa organizzata dalla Croce Verde in collaborazione con la Pro Loco presieduta da Adriano Bena, ha riscosso come ogni anno grande successo. Oltre la distribuzione di dolcetti altre iniziative come il trucca-bimbi.

