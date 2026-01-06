‘Santa’: la processione con l’effige del Santo Bambino ha chiuso i riti natalizi

La festa dell’Epifania racchiude diversi significati della festa religiosa che chiude i riti natalizi. Questa mattina a Santa Margherita, al termine della celebrazione della messa dele 10 a San Giacomo di Corte, si è svolta la tradizionale processione con la statua del Santo Bambino, accompagnata dagli artistici crocifissi processionali e dalla Filarmonica Cristoforo Colombo. La statua del Santo Bambino è attribuita alla scuola del Maragliano, espressione che indica l’ambito artistico legato ad Anton Maria Maragliano (1664-1739), il più importante scultore ligneo genovese tra Seicento e Settecento. Le opere di questa scuola sono riconoscibili per l’intensità espressiva, il realismo dei volti e la ricchezza dei panneggi, elementi pensati per rendere le immagini sacre particolarmente efficaci nelle processioni e nella devozione popolare.

(Foto di Adriano Bena)

