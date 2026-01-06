‘Santa’: l’associazione Dare con il Befana Day e la sfilata dei Re Magi

Da Franco Borlenghi “Santa Magazine” (Testo e foto)

L’Associazione Dare, i Ragazzi del Lago, anche durante queste Feste Natalizie ha dato la sua importante adesione a ciò che di bello abbiamo visto a Santa Margherita

Il fantastico e creativo presepe, allestito presso il Convento dei Cappuccini, ha attratto l’interesse di tantissimi visitatori. I quotidiani “Flash Mob” con musica e balli da parte degli Artisti del Gruppo, hanno rallegrato le giornate del Christmas Village. Lo stesso dicasi per il Musical “Un Vagito nella Notte”, ripetuto durante i giorni delle Festività presso lo stesso Convento.

