Sant’Andrea, via libera a nuovo montalettighe antincendio e a progetto esecutivo per adeguamento del pianterreno del Trasfusionale

Via libera da Asl 5, attraverso la recente approvazione di un documento di indirizzo, alla progettazione di un nuovo montalettighe antincendio a servizio del padiglione 2 del Sant’Andrea. “Il progetto esecutivo del nuovo DEA (Dipartimento di Emergenza e Accettazione, ndr), recentemente approvato, si inserisce nel quadro di una serie di interventi che questa Azienda ha tracciato per migliorare i percorsi e aumentare gli spazi per la gestione delle emergenze e tra questi rientra anche l’opportunità di dotare il padiglione 2 di un montalettighe antincendio, così da migliorare l’esodo dei degenti barellati, in caso di necessità”, si legge nel documento, nel quale si osserva inoltre che l’impianto, “al di fuori dell’emergenza, andrà ad implementare gli elevatori presenti nel padiglione, ovviando alle problematiche dei trasporti, già emerse, in occasione delle manutenzioni programmate o dei guasti occorsi agli ascensori”. Per la realizzazione del montalettighe, si legge nel medesimo atto, è previsto un investimento di 550mila euro, di cui 367.500 di lavori; il documento da altresì mandato al responsabile unico del procedimento di portare avanti l’attività di progettazione.

Sempre in questi giorni, e ancora per quanto riguarda il Sant’Andrea, Asl5 ha inoltre approvato il progetto esecutivo di adeguamento del Servizio trasfusionale dell’ospedale per un investimento di complessivi 160mila euro; si tratta in particolare del lotto B, consistente nella realizzazione della nuova sede del laboratorio e degli spazi accessori al piano terra del padiglione. Mentre il progetto del lotto A, che prevede, tra le altre cose, la realizzazione di un secondo spazio di attesa per l’attuale DEA, “deve essere rivisto in relazione al progetto, appena approvato, del nuovo DEA”, si riporta nell’atto di approvazione del progetto esecutivo del lotto B.

L’articolo Befana tra freddo e sorrisi: festa per i bambini a Porto Venere e al Porto Mirabello proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com