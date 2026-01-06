Scivola sulla Pania della Croce, sessantenne perde la vita sulle Apuane nel giorno dell’Epifania

Un tragico incidente ha segnato la giornata di oggi, martedì 6 gennaio, sulle Alpi Apuane. Un uomo del 1966 è deceduto dopo essere scivolato sul versante di Mosceta della Pania della Croce, finendo la sua caduta in una zona boschiva nei pressi delle Gorfigliette.

L’allarme è scattato intorno alle 12.30, ma le operazioni di salvataggio sono state duramente messe alla prova dalle condizioni atmosferiche. Il forte vento e la scarsissima visibilità hanno impedito l’avvicinamento degli elicotteri: né il Pegaso 3, né il velivolo dei vigili del fuoco giunto da Genova hanno potuto operare in sicurezza.

