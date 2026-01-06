COMMENTA
CONDIVIDI
Cronaca

Scivola sulla Pania della Croce, sessantenne perde la vita sulle Apuane nel giorno dell’Epifania

Scivola sulla Pania della Croce, sessantenne perde la vita sulle Apuane nel giorno dell’Epifania

Alpi Apuane, la Pania della Croce (2017) (foto Giorgio Pagano).

Un tragico incidente ha segnato la giornata di oggi, martedì 6 gennaio, sulle Alpi Apuane. Un uomo del 1966 è deceduto dopo essere scivolato sul versante di Mosceta della Pania della Croce, finendo la sua caduta in una zona boschiva nei pressi delle Gorfigliette.

L’allarme è scattato intorno alle 12.30, ma le operazioni di salvataggio sono state duramente messe alla prova dalle condizioni atmosferiche. Il forte vento e la scarsissima visibilità hanno impedito l’avvicinamento degli elicotteri: né il Pegaso 3, né il velivolo dei vigili del fuoco giunto da Genova hanno potuto operare in sicurezza.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com