Soccorsi: infortuni da ‘tempo libero’, in caso di imprudenza si pagheranno

La legge di Bilancio (commi 726 e 730) prevede che i soccorsi, dovuti a comportamenti irresponsabili, debbano essere pagati sia in mare sia in terra. Un escursionista che cade perché percorre un sentiero impervio con le infradito? Un bagno con la bandiera rossa che indica mare proibitivo? Le persone tratte in salvo dovranno pagare il conto. Due esempi frequenti ma banalissimi; l’elenco sarà lungo. Le tariffe saranno stabilite da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Una normativa auspicata da anni perché, troppo spesso, l’imprudenza ha un ruolo determinante negli infortuni da tempo libero.

