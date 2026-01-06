Stefano Sciurpa lascia Atc Mobilità e Parcheggi dopo nove anni e passa in Fincantieri

Dal 5 gennaio 2026 l’ingegner Stefano Sciurpa non ricopre più il ruolo di presidente e direttore di Atc Mobilità e Parcheggi, incarico che ha svolto a partire dal 27 agosto 2017. Dopo oltre nove anni alla guida dell’azienda, Sciurpa conclude il proprio mandato esprimendo un sentito ringraziamento al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, all’assemblea dei soci, al consiglio di amministrazione, ai sindacati e a tutti i dipendenti di ATC M&P per il lavoro condiviso e per i risultati raggiunti nel corso degli anni. “È stato un percorso impegnativo e stimolante – dichiara il dirigente –, reso possibile grazie alla collaborazione e alla professionalità di tutte le persone che hanno contribuito allo sviluppo e alla crescita dell’azienda”.

Per Sciurpa, che compirà 66 anni il prossimo mese, alle viste un nuovo capitolo all’interno di Fincantieri. A partire da domani sarà responsabile dei progetti infragruppo polo infrastrutture “portando con sé il patrimonio di competenze maturate nel settore della gestione e dello sviluppo dei servizi di mobilità”. Prima della guida di Atc Mobilità e Parcheggi, aveva avuto esperienze all’interno della start up legata alle rinnovabili Atea srl, di cui era stato uno dei fondatori, e prima ancora attivo nel settore industria, moda e Made in Italy.

