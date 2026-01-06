Alla Sciorba il Pietra Ligure si gode il più prestigioso trofeo della storia. I biancocelesti vincono la fase regionale della Coppa Italia d’Eccellenza, battendo ai calci di rigore la Fezzanese dopo il 2-2 dei tempi supplementari. Un successo che porta anche la firma di Andrea Moraglia, il giovane tecnico arrivato da sconosciuto e già vincitore di un trofeo alla prima occasione disponibile con il Pietra. Il mister ha commentato il successo nel post partita.
Sport
Trionfo Pietra, Moraglia: “Alla mia nomina normale ci fosse scetticismo, oggi siamo contentissimi”