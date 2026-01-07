Annunci di lavoro della settimana: opportunità nel commercio, nautica e logistica alla Spezia e provincia

Assistenza agli anziani, commercio, cucina, edilizia, logistica e nautica. Sono solo alcune dei settori in cui si cerca maggiormente lavoratori in questo periodo dell’anno. Se nei ristoranti si cercano di formare le brigate di cucina per l’imminente stagione, per altri settori la richiesta è costante: è il caso dei 20 posti per carpentieri/tornitori e altre figure professionali specializzate. Questi sono solo alcuni dettagli consultabili tra gli annunci di lavoro della settimana, pubblicati dal Centro per l’impiego e dalle sezioni della Spezia e Sarzana.

Le modalità di contratto sono a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione, indeterminato in alcuni casi e per chi si affaccia al mondo del lavoro sono disponibili tirocini.

Come si consueto tutti gli annunci di lavoro sono disponibili in questo pdf scaricabile mentre per altri dettagli è possibile consultare il sito Formazione lavoro Liguria.

